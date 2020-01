Volksvlijt en Volksvermaak speelt onder lokale dirigenten bij Maestro in Waspik

WASPIK - De bewegingen die Ad Smits met zijn wijwaterkwast maakte tijdens de jaren dat hij actief was als pastor, lijken verdacht veel op het zwaaien met de baton wat de Waspikker zaterdagavond in de muzikale arena Den Bolder deed tijdens zijn optreden bij 'Wie wordt de Waspikse Maestro?'.

Samen met vijf collega 'BW-ers' streed Smits om de gouden baton, de hoofdprijs van de eerste Waspikse editie van het bekende Maestro-concept. Allemaal reageerden ze enthousiast op de uitnodiging mee te doen aan dit onderdeel van het jubileumprogramma van Boldertheater.

Enorme eer

,,Iedereen heeft het er over", vertelt voorzitter Mark van Gulik van VC'Atak'55 die zaterdagavond het spits mocht afbijten. ,,Mijn vader is al vijftig jaar lid van harmonie Volksvlijt en Volksvermaak. Dat ik voor hem en de rest van het orkest mag dirigeren, is een enorme eer. Ik heb dan ook avonden lang in de keuken staan te oefenen; net zo lang tot mijn kinderen met me mee in de maat begonnen te slaan."

Volledig scherm Maestro Waspik in Den Bolder, Nol Kleijngeld in actie. © Roel van der Aa

De zes deelnemers leken door de organisatie zorgvuldig uitgekozen. Naast Smits en Van Gulik stonden slager Rutger Snels, hoofdleiding Jeugdvakantieweek Joyce Zijlmans, organisator van de Waspikse DorpsQuiz Rita van Strien en burgemeester Nol Kleijngeld op de bok voor de Waspikse harmonie. Hun optredens werden voorafgegaan aan filmpjes op het grote scherm waarin zij zich voorstelden. Volop hilariteit bij het filmpje van Ad Smits, opgenomen in de Bartholomeuskerk, die aangaf het formaat van zijn baton aangepast te hebben aan het formaat van zijn tas.

Jury vol lof

De driekoppige jury was vol lof over de deelnemers. Onder hen oud-lid en dirigent Jan Schoenmaker, directeur Francesco van Mierlo van het Kunstencentrum en oud-dirigent Pieter Zwaans. Na een kort commentaar gaven ze punten die samen met de applausmeter bepaalden wie zich de Waspikse Maestro 2020 mag noemen. Die eer viel te beurt aan Rita van Strien die volgens de jury het meeste contact had met 'haar' orkest en zich helemaal inleefde in de 'Soldaat van Oranje' en 'Walz nr. 2'. Zij nam de Gouden Baton vol ongeloof in ontvangst.

,,Voor ons is dit super leuk om te doen", vertelt Dion van Dongen, voor de gelegenheid slagwerker achter de pauken bij Volksvlijt en Volksvermaak. ,,Natuurlijk beheersen wij als muzikanten de muziekstukken, maar een dirigent bepaalt letterlijk de maat en daarmee de mate waarin wij als orkest een muziekstuk ten gehore brengen. Chapeau voor de zes kersverse dirigenten: zij hebben het goed gedaan waardoor wij lekker hebben gespeeld."

Snel uitverkocht

Den Bolder was zaterdagavond afgeladen vol. De kaarten voor de eerste editie van 'Wie wordt de Waspikse Maestro?' waren binnen mum van tijd uitverkocht en al snel ontstond er een wachtlijst van vijftig mensen. ,,Een kroon op ons jubileumseizoen", blikt Ria Vreeburg van Boldertheater terug. ,,Het was een super avond met mooie optredens, een enthousiast publiek en een Waspik orkest dat een opleving had in een toch wel moeilijke periode. Of het een vervolg krijgt? Geen idee, dat moeten we bekijken. Het enthousiasme bij de organisatie, de deelnemers en het publiek is er, dus wie weet."