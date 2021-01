Volop controles door politie Heusden

HEUSDEN De politie in Heusden is het nieuwe jaar voortvarend begonnen met nieuwe controles ... en er volgen er nog meer, kondigt het team aan.

Een greep uit de overtredingen; Op de Duinweg in Drunen reed iemand onder invloed van alcohol, om 11.00 uur ‘s ochtends nog wel. De bestuurder blies maar liefst 860 ugl, bijna vier keer zo hoog als de toegestane 220 ugl. Het rijbewijs werd ingevorderd. Een bestuurder op de Groenstraat in Herpt blies 500 ugl. Bovendien was zijn rijbewijs al ongeldig verklaard.

Hardleers

In Vlijmen liep een automobilist tegen de lamp voor rijden zonder rijbewijs op de Wilhelminastraat. Dat gebeurde afgelopen jaar ook al twee keer. Op de Torenstraat in Drunen testte een bestuurder positief op het gebruik van THC. Er is bloed afgenomen door een arts voor nader onderzoek.

Ook in het oog sprong een snelheidsovertreding op de A59 bij Elshout. De bestuurder reed 164 km per uur waar 100 is toegestaan. Hij kon zijn rijbewijs inleveren.

Opletten aan Kasteellaan

Dan waren er nog diverse snelheidscontroles, goed voor in totaal 45 bonnen. Bij algemene verkeerscontroles liep de teller op tot 46 bekeuringen. Opvallend daarbij; elf bonnen voor parkeren aan de Kasteellaan in Nieuwkuijk.