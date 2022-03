Volop prinsenwagens in optocht Haorendam: ‘Zo mooi om al die blije gezichten te zien’

HAARSTEEG - Vanwege de korte voorbereiding was de optocht in Haorendam een stuk kleiner dan een paar jaar geleden. Toch viel er genoeg te genieten.

Het is een traditie dat op dinsdag een lange stoet door Haorendam trekt. Immers, niet alleen de carnavalsverenigingen uit het dorp zelf presenteren zich aan de toeschouwers, ook uit de regio trekken ze ernaartoe. Waren er andere jaren zo’n dertig tot veertig inschrijvingen, nu bleef de teller steken op 22. ,,Helemaal niet verkeerd”, zegt Jan van de Griend, die op een tractor de sliert aanvoert. ,,Mooi dat vaste kern in de twee weken toch nog iets in elkaar heeft gezet.” En ook: ,,Het is fijn dat het weer kan en mag. Hier in Haorendam hadden ze er weer zin in, in de Steeg was het de afgelopen dagen gezellig druk.”

C van carnaval

Quote Het is zó mooi om al die blije gezichten te zien Ludmilla Kok – Oomen Zoals gebruikelijk is de jeugd vooraan in de stoet geposteerd. Dat Haorendam zijn vrijheid om te mogen feesten viert, laten Evy, Jelle, Thomas en Tom zien. Verkleed als dieren zwieren ze vrijuit over de straat, terwijl de meeste van hun soortgenoten nog opgehokt zitten in een kar, een net eroverheen. Die wordt voortbewogen door Ludmilla Kok – Oomen, met een lach van oor tot oor. ,,Het is zó mooi om al die blije gezichten te zien. Na twee jaar opgesloten te zitten was er weer tijd voor de c van carnaval. Wat heb ik het gemist.”

Wat je deze middag niet kunt missen: prinsenwagens en jeugdraden. Er komen er verschillende voorbij. Logisch, want nagenoeg alle optochten zijn niet doorgegaan. En hooggeplaatsten zijn toch gewend om zich te laten zien aan ‘hun’ carnavalsvolk. De kennelijk onvermijdelijke confetti ontbreekt niet. Menig bewoner in de Haarsteegsestraat zal in de zomer nog de revenuen van deze optocht, die behoorlijk goed werd bezocht, tegenkomen.

Volledig scherm Optocht door Haarsteeg. © THOMAS SEGERS / Bolsius

Kleiner model

Quote Met z’n allen in één dag gebouwd Niels Foolen , De Componisten De Componisten uit Knotwilgendam ontbreken niet. Uiteraard niet, want deze club zijn bouwers van praalwagens. Pracht en praal wil je zo veel mogelijk tonen. Deze keer is het anders, de tijd was veel te kort om een gigantisch kunstwerk uit ijzerdraad en papier-maché te toveren. Dus komen ze met een kleiner model op de proppen. ,,Met z’n allen in één dag gebouwd”, zegt Niels Foolen trots. Op de wagen liggen bieten. Met dat woord is aardig gevarieerd: bietje ladder, bietje zat, bietje coronamoe.

Cv Kennet heeft zijn naam helemaal waargemaakt. Binnen twee weken is er een mooie wagen in elkaar gestoken, waarop een lelijke eend prijkt. ‘Wij vieren carnaval in ons eendje.’ Niet te verwarren met alleen, het is wel degelijk goed gespeld: verkleed als eend hebben ze zich omhuld met een eend. Niet van plastic, maar gebouwd en geplakt. Waarschijnlijk eend voor eend.

Volledig scherm C.V., De Samenraapsels hebben last van Goudkoorts. © THOMAS SEGERS / Bolsius

Vrolijke noot

De eenlingen zorgden voor de vrolijke noot. De carnavalsvierder op de fiets met voorop een kikker, achterop een kraai. Blijken het volgens een tekst toch twee andere dieren te zijn: Ik mag gewoon op pad, wat ik heb alleen een kauw gevat. Een duo in een put zoekt het publiek op. Water gulpt uit hun mond als ze boven komen, zij heeft een grote fles sterke bouillon in haar hand: ‘Wij zitten al 2 jaar in de put, maar nu kan alles en MAGGI.’

Nog zo’n tekstvondst van een man in een apenpak, ook een drijfeend om zijn middel: ‘In mijn eendje sta ik voor aap.’

De opgroeiende jeugd heeft genoeg aan harde muziek en een wagen die maar half afgewerkt is. Maar daar kun je ook mee spelen, zo heeft de Bunkende Bumpers ontdekt. De sponningen staan er nog, glas zit er niet in, een dak ontbreekt. De reden: ‘We zijn genaaid, alles is weggewaaid’. Wat nog wel is gered van Corrie, zo ziet de gisse toeschouwer: een tosti-ijzer. Goed eten is belangrijker dan een fatsoenlijk onderkomen. Gelijk hebben ze, het is carnaval.

Volledig scherm Tijd om los te gaan! © THOMAS SEGERS / Bolsius