Volop steun voor havenplan Waspik

WAALWIJK - Enthousiasme donderdagavond bij de gemeenteraad van Waalwijk voor het plan om de haven van Waspik fors uit te breiden. Wethouder Ronald Bakker krijgt een half miljoen euro om uit te zoeken of het idee daadwerkelijk haalbaar is.

Of het (financieel) haalbaar is, dat is nog niet duidelijk. Maar het feit dat er na twintig jaar discussie eindelijk een plan ligt om de haven van Waspik uit te breiden waar ondernemers én gemeente het allebei mee eens zijn, is een felicitatie waard, zo vonden donderdagavond verschillende politieke partijen in de Waalwijkse gemeenteraad.

500.000 euro

Wethouder Ronald Bakker kreeg complimenten én 500.000 euro om uit te zoeken of het idee ook echt kans van slagen heeft. Wel moet de wethouder meer gaan communiceren met de inwoners van Waspik, zo vonden partijen, want die zijn niet allemaal enthousiast. Platform Waspik bijvoorbeeld vindt het prima dat de haven wordt verbreed, maar ziet een extra bedrijventerrein erbij niet zitten. Het platform vreest ‘verdozing’ van het landschap.”

Waspik wordt geen Waalwijk

Volgens Bakker hoeven de Waspikkers niet bang te zijn dat het nieuwe bedrijventerrein aan de oostkant van de haven er uit gaat zien zoals het bedrijventerrein in Waalwijk waar veel grote hallen staan. ,,Het terrein in Waspik is bedoeld voor bulkgebonden bedrijven. Een zand - en grindhandel bijvoorbeeld. Zo'n bedrijf zal een kantoor hebben, maar geen enorme hal.”

Partijen benadrukten dat het toch belangrijk is omwonenden goed te informeren. D66: ,,Dan kunnen zorgen misschien weg worden genomen.”

Waalwijk en de ondernemers willen de haven 20 meter verbreden en aan het begin van de haven een zwaaikom maken zodat ook de grootste binnenvaartschepen er binnen kunnen varen. De oude dijk aan de oostkant van de haven maakt dan plaats voor een kade zodat ook aan de oostkant van de haven een bedrijventerrein kan komen.

Getijdenhaven

De ChristenUnie is bang dat ondernemers straks toch niet tevreden zijn. ,,Het is en blijft een getijdenhaven. De haven zal dus tientallen dagen per jaar niet bereikbaar zijn voor grote schepen.” Volgens de wethouder weten de ondernemers dat. ,,Bovendien, de haven dieper maken, heeft geen zin. De waterwegen naar de haven toe hebben ook beperkingen. We kunnen niet alles uitdiepen.”

Ondernemers betalen mee