Vondst van 6 miljoen sigaretten leidt tot ontdekking van illegale sigarettenfabriek

Leerlingen die zichzélf gaan testen? De rector gelooft er niks van!

26 mei Joepie, ze mogen maandag weer naar de middelbare school. Maar vier grote scholen in de Langstraat hebben vooral ook oog voor de veiligheid van de leraren en overig personeel. Overkoepelend rector Edwin Verlangen gelooft niet dat de scholieren braaf twee keer in de week hun sneltestje doen. ,,Dat gaat in de praktijk nooit gebeuren.”