Vonk tussen diamanten paar uit Almkerk sprong over in Wapen van Emmickhoven

De 84-jarige Jan en de 81-jarige Cornelia - bij vrienden en familie beter bekend als Corri - hebben elkaar leren kennen in Het Wapen van Emmickhoven, gelegen in Almkerk. Jan komt daar vandaan, Cornelia komt uit Dussen. De twee worden smoorverliefd en bezegelen hun huwelijk met drie kinderen. Later volgen er nog zes kleinkinderen.

Qua werk is Jan altijd tevreden geweest met wat hij had; hij is begonnen als timmerman en is daar nooit vanaf gestapt. Cornelia hielp haar vader, die fruitteler was, met het plukken en sorteren van appels. Toen al werkte ze graag met haar handen, iets wat ze nu nog steeds vaak doet. Terwijl zij bezig is met haar knutselwerkjes, staat Jan op het voetbalveld van V.V. Almkerk. Een bijzondere plek waar hij al tientallen jaren komt. Hij is daar niet alleen gehuldigd omdat hij er 70 jaar lid is, maar mag zichzelf er ook het oudste lid van de vereniging noemen.