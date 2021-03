Voor burgemeesterspost in Waalwijk melden zich 22 sollicitanten: 13 mannen en 9 vrouwen in de race

Veel ervaring

Bij de vorige zoektocht naar een Waalwijkse burgemeester, ruim dertien jaar geleden, was de belangstelling een stuk minder. Nol Kleijngeld was bij zijn benoeming in 2007 één van de elf sollicitanten. Er solliciteerde toen één vrouw. Overigens heeft Waalwijk nog nooit een vrouwelijke burgemeester gehad.

Het is altijd afwachten hoeveel mensen een gooi doen naar een burgemeesterspost. In buurgemeente Heusden stond de teller ruim twee jaar geleden op 21 sollicitanten. In Loon op Zand was de belangstelling een jaar daarvoor nog een stuk groter. Daar hadden maar liefst 42 mensen interesse in het burgemeesterschap.