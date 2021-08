Voor de Cadillac Fleetwood ligt er zelfs vloerverwarming in de schuur

Slijpen en lassen, het kan leiden tot een ramp. Kees van Drunen weet erover mee te praten. Zo’n vijf jaar geleden zat hij tussen de middag op zijn gemak een boterham te eten toen zijn achterbuurvrouw als een gek op zijn raam klopte: zijn schuur stond in brand, de vlammen schoten al uit het dak. “Waarschijnlijk is een vonkje gaan smeulen”, denkt de 71-jarige inwoner van Nieuwkuijk achteraf.

De schade was meer dan alleen een afgebrand gebouw. ,,Het was mijn werkplaats. Die stond vol met motoren, brommers, een paar oldtimers.” Wat hem vooral zeer deed: ,,Ik had een Cadillac. Prachtige wagen, niks van overgebleven.”

Imposant

Zijn werkplaats is weer opgebouwd, volgestouwd met alles wat interessant is om mee te rijden. En ja, Van Drunen heeft weer een nieuwe Cadillac, deze keer Fleetwood. Een auto, in het zwart, als een schip zo groot. ,,Dat vind ik nou zo mooi aan Amerikaanse auto’s uit de jaren vijftig. Ze zijn niet alleen imposant, maar ook prachtig vormgegeven.” En ook: ,,In die jaren van de wederopbouw kon alles. Er was veel optimisme, je zag dat terug in die auto’s.”

Zijn Cadillac wordt verwend, net als zijn oude bromfietsen en Kawasaki’s - ,,Een tijdje terug nog met eentje 270 kilometer aangetikt.” De oldtimer zit onder een dekzeil, de voorklep geopend. ,,Stel dat ik ermee wilt rijden, dan moet de accu niet leeg zijn. Dus daarom sluit ik die aan op een accudruppelaar.” Ook opmerkelijk: zijn werkplaats heeft vloerverwarming gekregen. ,,Heb ik niet alleen voor mezelf gedaan, hoor. Een droog klimaat is ook beter voor mijn auto’s.”

De Cadillac Fleetwood is een bezienswaardigheid. Van Drunen weet dat als geen ander. ,,Ik ga er regelmatig mee naar oldtimershows. Dan staan er binnen de kortste keren mensen omheen. ,,Heeft niet alleen met zijn uitstraling te maken, er komt ook een heel mooi geluid uit.”

Origineel

Van Drunen houdt van sleutelen. Zo staat er oudje op de brug, sommige motorfietsen staan er wat naakt bij: ze zijn een paar onderdelen kwijt. ,,Maar aan mijn Cadillac heb ik nooit iets gedaan. Hij is volledig origineel. Dus met een stoffen bekleding. En een radio uit 1953. Een zender zoeken is een beetje een probleem, die radio kraakt vooral.”

Auto’s en motorfietsen, ze hebben Van Drunen altijd geïnteresseerd. ,,Prullen aan die motoren, ik vond het geweldig. Toen ik nog heel jong was zag ik voor de eerste keer zo’n Cadillac. Nooit gedacht dat die ooit voor mij zou zijn weggelegd.” Dus wel, deels te danken aan zijn baan. ,,Ik was timmerman. Veel gewerkt in het buitenland. Dat betaalde goed.”

Met hamer en spijkers in de weer, terwijl hij zo gek is op sleutelen? Da’s vreemd. “Timmeren is timmeren, daar verandert niks aan. Met die motoren lag dat heel anders, er kwam steeds meer elektronica bij. Da’s niks voor mij. Het moet mechanisch zijn, anders haak ik af.”