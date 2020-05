Voor Edwin (48) telde maar één ding: de Dakar-rally finishen, maar hij kwam nooit aan bij de eindstreep

Wolf gespot in Haarsteeg: ‘We hadden gehoopt dat hij naar andere omgeving zou zijn gegaan’

17:08 HAARSTEEG - De wolf die al een tijdje Brabant doorkruist, is zondagochtend gespot in de Haarsteegse polder. Het dier liep over de weilanden richting het Engelermeer in Den Bosch en werd vastgelegd op foto's.