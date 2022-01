Voor één dag staat de prethaak in Giessen weer horizontaal

Gaslek in bouwput Kaatsheu­vel gedicht, brandweer verzocht bewoners huis te verlaten

KAATSHEUVEL - In een bouwput aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel is donderdagochtend een gaslek ontstaan. De brandweer sloot de straat af, waardoor verkeer tijdelijk moest omrijden. Netbeheerder Enexis heeft het lek in de middag gedicht.

