Voor een vette hap en de laatste nieuwtjes: snel even naar Henri en Saskia Koks in Vlijmen

LANGS DE A59VLIJMEN - Als manneke hielp Henri Koks zijn vader al mee in de friettent. Pinnetjes in de olie gooien,daarna de bruin-gebrande rakkers er weer uit halen. Nu, ruim een halve eeuw later, doet hij dat nog altijd. Halte twee in de zomerserie van markante plekken Langs de A59.

Alleen de locatie is veranderd: niet meer in hartje Vlijmen, maar in een frietkot aan de rotonde die Vlijmen en Nieuwkuijk van elkaar scheidt. ,,Ik kon niks anders", zegt Henri (54), ,,en je moet toch wat." Na zo'n antwoord zou je bijna denken: hij vindt er niet zo veel meer aan. Deels is dat ook zo. ,,Wat eten betreft is er zo veel bijgekomen. Vroeger had je alleen wat concurrentie van de shoarmatent, maar nu zijn de supermarkten op zondag open. En er wordt veel thuisbezorgd. Lekker makkelijk, maar wij merken het aan de klandizie."

Markt verpest

Zijn vrouw Saskia - zij serveert de friet en de snacks uit en beheert de kassa - bevestigt dat. ,,Op zondagavond was het altijd spitsuur. Maar dat is niet meer. De markt is verpest, al het extra's is er af." Overigens, ze klagen niet. ,,We verdienen er nog steeds een aardige boterham aan", zegt de 52-jarige geboren Bossche. ,,Maar of de friettent er over tien jaar nog staat, dat geloof ik niet. Die verdwijnt uit het straatbeeld. Er is gewoonweg te veel, de spoeling wordt dunner."

De kinderen zullen het stokje in ieder geval niet overnemen. Henri: ,,Ik heb daar geen probleem mee." Koks Friture staat op een druk punt. Je zou denken: voor inbrekers is dat niet interessant, want de kans dat je zelfs midden in de nacht wordt betrapt op een kraak is levensgroot. En toch werden Saskia en Henri een paar keer geconfronteerd met ongenood bezoek. ,,Waren we magnetrons, mayonaisepompen en warmhoudbakken kwijt", zegt zij. ,,Meegenomen om ergens in Polen een friettent te beginnen, denk ik."

Frietkot, dat is niet het juiste woord voor hun nering. Koks Friture is veel meer dan een uitgiftepunt van kroketten, bamiballen en frikadellen. Je kunt er binnen zitten, buiten staan tafeltjes. In 1986, toen Henri besloot om op eigen benen te gaan staan, was het wel degelijk een kot. Van Van Beurden namen ze het donkerbruin houten tentje over. ,,We zaten bijna bij elkaar op schoot, zo klein was het", zegt Saskia. ,,En in de winter was het verschrikkelijk koud."

Nieuwe friettent

Met de eerste verdiensten bouwden ze er een voorstuk aan; later besloten ze om een nieuwe friettent neer te zetten. Groter, dus comfortabeler voor zichzelf en voor de klanten. Natuurlijk, als ondernemer wil je een goede omzet draaien. Dus hoe meer snacks de vitrine verruilen voor het vet, hoe liever. Maar Henri en Saskia halen het meeste plezier uit het contact met de klanten. Saskia: ,,Hier komt al het laatste nieuws voorbij. Wat dat betreft zijn we een mondelinge krant. Henri is er ook gek op. Heeft hij van zijn opa. Bij hem mocht je pas iets bestellen als je een nieuwtje voor hem had. Hier komt alles voorbij. Ja, ook lief en leed.”

Balletje gehakt

Overigens: niet alleen Vlijmen, de Vliedberg en Nieuwkuijk happen in een frikadel of likken aan een Italiaans ijsje - Saskia: ,,Ola heeft het zelf verknald met hun veel te dure Magnums" -, ook de A59 brengt geld in het laadje. Saskia: ,,Vertegenwoordigers en vrachtwagenchauffeurs pakken de afrit naar ons. Meestal voor een balletje gehakt."

Tegenwoordig loopt het assortiment in de cafetaria behoorlijk in lijn met de wensen van de klandizie, dus meer op gezondheid geënt. Henri: ,,Wij doen er ook aan mee, maar niet te gek." Saskia is het daar volmondig mee eens. ,,Vegetarische kroketten komen er bij ons niet in. We zijn wel een friettent. Trouwens, we hebben dan wel een mooie toko, maar we kunnen er niet alles in kwijt."

