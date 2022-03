‘Voor einde van de week twaalf vluchtelingen in Doeveren’

DOEVEREN - In jeugdcentrum de Crocus in Doeveren arriveren naar verwachting voor het einde van de week twaalf vluchtelingen uit de Oekraïne. Het gaat om mensen die volgens een woordvoerder van de gemeente Heusden in eerste instantie door particulieren zijn opgevangen.

In de Crocus is plaats voor 24 mensen, in principe voor kortere tijd en voor echte noodopvang. Of al die plaatsen vol komen is nog niet bekend.

Naast de veertig Oekraïners die al tijdelijk onderdak hebben gevonden in abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk, werkt Heusden aan de opvang van zo'n veertig vluchtelingen in een leegstaand gedeelte van cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen. De ruimte daar, waar voorheen kunstencentrum de Aleph was gehuisvest, wordt nu eerst verbouwd. Een woordvoerder van de gemeente kan nog niet zeggen wanneer de eerste vluchtelingen in Drunen hun intrek kunnen nemen.

Leegstaande gebouwen

Heusden onderzoekt momenteel welke andere locaties eventueel geschikt zijn voor opvang van vluchtelingen. Het gaat met name om panden die anderen hebben aangeboden, zoals leegstaande kantoorgebouwen. Ook daarover is op dit moment nog niets concreets te melden, aldus de woordvoerder.

De gemeente probeert intussen in beeld te krijgen hoe het precies zit rond het onderwijs aan kinderen die uit het door oorlog geteisterde land zijn gevlucht. ,,Er lopen momenteel gesprekken, maar er is nog niets concreet.” Op verschillende scholen elders in Nederland krijgen kinderen uit de Oekraïne inmiddels les.

Fietsen genoeg

Heusden deed vorige week een oproep voor fietsen voor de vluchtelingen die in de gemeente worden opgevangen. De oproep is inmiddels van de website gehaald, aangezien in no time zo’n vijftig tweewielers zijn aangeboden.

De gemeente Heusden heeft al van enkele kanten een aanbod gekregen iets voor de vluchtelingen te organiseren. Wie daarover vragen heeft kan contact opnemen met de gemeente.