Voor jubilerende visclub in Waalwijk is 2020 een knotsgek jaar

Alleen al de herkomst van de naam van de jubilerende Waalwijkse hengelsportvereniging Maar Geduld Hebben levert een kostelijk verhaal op. Want die naam heeft namelijk niks te maken met het spreekwoordelijke geduld dat een sportvisser moet hebben terwijl hij fronsend uren naar die dobber loert; het gaat om een heel ander soort geduld.

,,Onze vereniging is ontstaan in Baardwijk, dat toen nog een apart dorp was”, zegt secretaris Willy Moonen (77). En precies tussen Baardwijk en Drunen was tussen 1907 en 1910 het Drongelens Kanaal gegraven. De plaatselijke vissers keken likkebaardend naar al die vis die daar zwom, maar het lukte niet om het visrecht te krijgen.