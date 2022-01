Voor twee dassen is op landgoed Steenenburg geen plaats meer, gedwongen verhuizing is het gevolg

Project ErvenPlus is een groot succes in Altena

Pimp je boerenerf met natuurvriendelijke maatregelen. Dat is ErvenPlus als je het project héél kort samenvat. Het project van Brabants Landschap is zo populair dat er in Altena niemand meer bij kan. Jochem Sloothaak begon ErvenPlus in 2016.

6 januari