Voor wie snel een huis móet hebben: flexwoningen voor ‘spoedzoekers’

Toontje Spren­gerpluim voor Anne-Wil Maris

8 maart ALTENA - Anne-Wil Maris uit Rijswijk heeft dit jaar de Toontje Sprengerpluim gewonnen. Zij is sinds 1 januari 2019 raadslid in de gemeente Altena. Met het uitreiken van de pluim wordt aandacht gevraagd voor meer vrouwen in de politiek en in besturen.