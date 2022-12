Vooral kleding brengt Victoriaanse tijd tot leven tijdens Dickensfestijn:’Elk detail moet kloppen’

Nog één keer een brief geschreven naar je overleden dierbare, dat heelt

DRUNEN - Zondagavond werden op begraafplaats Duynhaeghe in Drunen meer dan vijftig brieven verbrand tijdens Lichtjesavond. Post naar de hemel is een nieuw ritueel, geïntroduceerd door verlies- en rouwtherapeut Willemien Jobsen. ,,Het is een andere manier om te vertellen wat je nog kwijt wil. Het geeft je een fijn gevoel, stukje troost.”

11 december