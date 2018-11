Vooral winkeliers laten het afweten bij stemming centrumplan Waalwijk

Groentefa­bri­kant HAK bouwt sta-zakkenfa­briek in Giessen

6:01 GIESSEN - Groentefabrikant HAK heeft in Giessen een tweede fabriek gebouwd. Naast de fabriekslijn voor glazen potten rode kool, sperziebonen en appelmoes is er nu ook een fabriek voor bonen in sta-zakken.