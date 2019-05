Voorlopig geen start van nieuwbouwwijk Op ’t Loev

WOUDRICHEM - De kans dat er binnenkort wordt begonnen met de bouw van woonwijk Op ’t Loev in Woudrichem lijkt nihil. Zo lang het beroep bij de Raad van State loopt, gaat er geen spade de grond in. Nog niet bekend is wanneer de zaak bij het hoogste rechtsorgaan dient.

De provincie Noord-Brabant is een van de bezwaarmakers tegen de bouw van Op ’t Loev aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem. Ze vindt dat het bouwen van 53 huurwoningen en 47 koopwoningen naast het water in strijd is met de bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat laatste stellen meer tegenstanders, waaronder de stichting Respectvolle Ontwikkeling Hoge Maasdijk, die benadrukt dat de Waterlinie voorgedragen is als UNESCO Werelderfgoed. Ook Korenmolen Nooit Gedagt is in beroep gegaan.

De provincie zorgde er onlangs voor dat de voorbereidingen werden stilgelegd, door een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Raad van State. Noord-Brabant was namelijk bang dat er ‘hangende het beroep’ toch alvast werd begonnen met de aanleg van de wijk. De Raad van State zou gisteren uitspraak hebben gedaan over dit kort geding en hebben besloten of de aanvraag tot opschorting terecht was gedaan.

Naar nu blijkt is de zaak eerder deze week ingetrokken. Daardoor komt er voorlopig ook geen groen licht voor de bouw. Volgens een woordvoerster van de gemeente Altena was de toezegging van de gemeente aan de provincie om voorlopig niet te bouwen, reden genoeg om de voorlopige voorziening in te trekken.

De bezwaren die zijn gemaakt zijn dus nog steeds niet van tafel, maar wanneer de Raad van State zich daarover gaat buigen, is nog niet duidelijk. Ook de gemeente kan daar nog niets over zeggen.

Eerder al liet projectontwikkelaar Bouwlinie, dochterbedrijf van woningbouwcorporatie Woonlinie, weten te verwachten dat de planning zeker zeven maanden tot een jaar vertraagd is door de procedure.

Akkoord

De toenmalige gemeenteraad van Woudrichem ging in november vorig jaar akkoord met de bouw van de wijk pal aan het water. Alleen Progressief Altena stemde tegen. ,,Onze cultuurhistorische waarde lijkt het te moeten afleggen’’, zei raadslid Wim Kant destijds. Ook een petitie met daarop zo’n 300 handtekeningen haalde weinig uit.

Volgens de overige partijen van de toenmalige gemeenteraad voorzien de honderd woningen juist in een behoefte.