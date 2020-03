Voorlopig streep door expositie '40-'45 in Huis van Waalwijk

De expositie over verzet, vervolging en het dagelijks leven tijdens de oorlogsjaren in De Langstraat zou de grootste expositie tot nu toe worden voor het Huis van Waalwijk. Vrijwilligers waren al begonnen met het inrichten van de tentoonstelling, maar vanwege de corona-uitbraak is de expositie nu onmogelijk. ,,Uiteraard hopen wij vurig dat het normale leven in de loop van april weer op gang zal komen", zegt Francesco van Mierlo namens de organisatie. ,,Daarom is ons streven de expositie 2 mei alsnog te openen.”