Voorlopig water genoeg voor de polders in Drunen en Vlijmen

Waalwijk sluit twee autowas­plaat­sen in Landgoed Driessen

9:51 WAALWIJK - De autowasplaatsen aan Het Kanteel en de Palfrenier in Landgoed Driessen verdwijnen. De plaatsen worden omgebouwd tot parkeerplaatsen. De autowasplaatsen in de Burgemeester van Prooijenstraat en Het Fort, ook in Landgoed Driessen, blijven wel bestaan. Dat heeft de gemeente besloten na een enquête in de wijk over het gebruik van de wasplaatsen.