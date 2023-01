Voormalig café ’t Vat in Haarsteeg nu bewoond door uitbaters; ‘Met pijn in ons hart hebben we kroeg zelf gesloopt’

Van Ironman tot stalen ros; een talkshow over metaal in Drunen

DRUNEN - De elementen steen, hout en leer stonden eerder al centraal tijdens Hier, de talkshow in het cultuurcafé van de Voorste Vennen in Drunen. Zondag draaide de vierde editie van show om metaal in de breedste zin van het woord. Diverse gasten vertellen welke rol metaal in hun leven speelt.

15 januari