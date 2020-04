Voorste Venne heeft z'n financieel zwaargewicht gevonden

Nieuw bestuur

Veldkamp vormde begin dit jaar in haar eentje het nieuwe bestuu r van het cultureel centrum in Drunen, nadat het oude opstapte. Dat gebeurde nadat De Voorste Venne na een herstart de nodige financiële problemen kende en de gemeente Heusden financieel bij moest springen.

Nadat Alfred Rombeek de gelederen kwam versterken, liet Veldkamp weten sowieso nog een financieel zwaargewicht te zoeken als penningmeester. Die heeft ze nu gevonden in Sander Budding. De laatste werkte in verschillende financiële functies, onder meer bij Unit4, Pricewaterhouse Coopers en KPMG. Budding was ook penningmeester en ad-interim voorzitter bij stichting De Scherper in Vlijmen, het huis-aan-huisblad dat sinds een aantal jaren niet meer bestaat.