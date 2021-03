Voorstellingen in De Leest zijn straks ook thuis te bekijken: Waalwijks theater gaat ‘live streamen’

Heusden stelt strakkere regels aan ‘noodopvang’ kinderen

20 maart VLIJMEN - Ouders moeten zélf op zoek naar een oplossing, de financiële hulp is van tijdelijke aard én er komt een inkomenstoets. Drie belangrijke regels die Heusden gaat vastleggen voor gezinnen die vanwege medische of sociale omstandigheden in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van kinderopvang.