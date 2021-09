Vraag om ‘nietjes’ vindt gehoor: extra fietsbeugels bij winkelcentrum Kaatsheuvel

Waalwijk eert doorzet­ters voor inzet in coronatijd: van Lilianne Kuijpers tot fietskamp 't Willem

12 september WAALWIJK - Lilianne Kuijpers is de winnaar van Inspiratieprijs Waalwijk. Zij is de stuwende kracht achter de jaarlijkse Nationale Diabetes Challenge in Waalwijk. Het fietskamp van het Willem van Oranje College is beloond met de publieksprijs.