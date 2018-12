Vrachtwagen botst op auto in Haarsteeg, bestuurder naar ziekenhuis

Stijlvolle afscheids­vie­ring St. Catharina­kerk Heusden

9 december HEUSDEN - De beslissing om de Sint Catharinakerk in Heusden te sluiten is te begrijpen. Het staat op gespannen voet met de emotionele beleving. Als ratio en emotie om voorrang strijden gaat dit schuren. Ondanks de ontkerkelijking blijft het geloof bij velen in het DNA zitten. Dat bleek zondagmorgen tijdens de laatste kerkdienst in de Sint Catharinakerk. De kerk roept herinneringen op aan de jaren zestig toen de kerk is gebouwd.