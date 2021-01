Vrachtwagen wijkt uit voor overstekend dier en raakt van de weg, A59 weer open

‘Jaarwisse­ling rustig verlopen? Nou, vergeet het maar’

18 januari VLIJMEN - Dat de jaarwisseling rustiger is verlopen dan voorgaande jaren, wil allerminst zeggen dat het overal van een leien dakje ging. Of dat er geen flinke schade is. Zo moet Heusden altijd nog 28.000 euro aftikken en komen vanuit Vlijmen-Vliedberg en Oudheusden signalen dat mensen oud en nieuw toch bepaald anders hebben ervaren dan ‘rustig'.