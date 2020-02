Vrachtwagenchauffeur heeft zaakjes niet op orde: tien mille aan boetes

Bandjes op het terras in de vesting? ‘Verdere stap op glijdende schaal naar Pretpark Heusden’

1 februari HEUSDEN - Stop het lawaai in de vesting. Volgens vesting-bewoner Kees Janson is dat een eerste stap om Heusden weer een ‘aangename plaats’ te maken voor bewoners én cultuur-historisch geïnteresseerde bezoekers. De mogelijkheid dat ondernemers zes keer per jaar ‘luide muziek’ op hun terras laten horen, is hem een doorn in het oog. ,,Een verdere stap op de glijdende schaal richting pretpark.”