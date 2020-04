Vrachtwagenchauffeur rijdt zich klem onder fietsbrug in Drunen; fietsers moeten omrijden

Islamiti­sche begraaf­plaats in Nieuwkuijk blijft bijna leeg: 'Moslims zijn bevreesd voor ruimen'

10:01 Nieuwkuijk - De islamitische begraafplaats aan de Mortelweg in Nieuwkuijk wordt zelden gebruikt. Er liggen slechts vijf mensen begraven. Maar er zou verandering in kunnen komen. Steeds meer moslims overwegen een begrafenis in Nederland.