Vrachtwagens nemen regelmatig verboden afrit Waalwijk-Oost: ‘voorlopig is er niets aan te doen’

,,We hebben het aangegeven bij Rijkswaterstaat, maar het is op korte termijn niet op te lossen.” Het is wachten op de realisatie van het GOL, aldus Waalwijk. GOL is het project waarbij de wegenstructuur tussen Waalwijk en Drunen compleet op de schop gaat. Op voorhand de afrit al afsluiten voor al het verkeer is volgens Waalwijk geen optie. ,,De hulpdiensten kunnen Waalwijk-oost dan niet snel genoeg bereiken.”