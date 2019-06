‘Vreemgaan met klei’ bij succesvolle twaalfde editie van de Route van de Kunst in Heusden

De organisatie van het jaarlijkse evenement, waarbij men fietsend exposities langsgaat, ging deze keer een samenwerking aan met De Voorste Venne en Het Pieck in Drunen. Daardoor konden bezoekers vanaf 25 mei alvast één kunstwerk bekijken van iedere deelnemer aan de route. Een succes, vindt beeldhouwer Marlies Smit, die exposeert in 't Stuurhuis in Nieuwkuijk. ,,Ik kwam hier mensen tegen, die zeiden: o, dat is die mevrouw van die vlinder! In De Voorste Venne staat namelijk een stenen vlinder van mij. Het is leuk dat mensen mijn werk herkennen.” In 'haar' expositieruimte staan gepolijste beeldhouwwerken zoals hertenhoofden en geheimzinnige gezichten, gemaakt van allerlei soorten steen. Mergel bijvoorbeeld, maar ook marmer en Indiase speksteen. ,,Met steen werken is fascinerend, omdat ik nooit precies weet hoe het eruit gaat zien”, aldus Smit.