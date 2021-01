Vrees voor tekort aan vrijwilligers op stembureau onterecht: ‘We hebben zelfs een reservelijst’

DE LANGSTRAAT/ALTENA - Vrijwilligers die stembureaus bemannen laten zich niet afschrikken door corona. Gemeenten in de regio hebben aanmeldingen genoeg. Ook in Loon op Zand waar vrijwilligers boven de 70 een keertje moeten overslaan.

Gemeenten in De Langstaat en Het Land van Heusden en Altena hebben voldoende vrijwilligers om tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart de stembureaus te bemannen. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden, maar volgens Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Altena is dat geen probleem. ,,Vrijwilligers die zich nu nog aanmelden komen op de reservelijst”, zegt een woordvoerder van Waalwijk. Alleen in Heusden kunnen ze nog wel wat stemmentellers gebruiken.

Quote Bij een aantal basisscho­len kunnen we terecht in de naastgele­gen gymzaal. woordvoerder gemeente Waalwijk

Het organiseren van de verkiezingen is dit keer een behoorlijke klus. Normaal kan het draaiboek uit de kast worden gehaald, maar in coronatijd moet alles net even anders. Stembureaus in scholen en zorgcentra bijvoorbeeld vallen af, of moeten aangepast worden. Waalwijk: ,,In een aantal basisscholen kunnen we terecht in de naastgelegen gymzaal of in een lokaal waar stemmers niet met leerlingen in aanraking komen. Voor zorgcentra zoeken we alternatieve locaties.”

Alleen bewoners

In Heusden worden stembureaus in scholen waar te weinig ruimte is, verplaatst naar sporthallen en gymzalen. Zorghuizen worden in die gemeente aangewezen als ‘bijzonder’ stembureau'. ,,Alleen de bewoners mogen daar hun stem uitbrengen.” In Loon op Zand kijken ze ook naar die mogelijkheid.

In Loon op Zand vallen scholen dit jaar af als stemlocatie. ,,Er is goed met ons meegedacht, maar door de looproutes en de beperkte ruimte is het geen optie. We zijn druk op zoek naar alternatieve locaties. We hopen daar snel uit te zijn.”

Geen 70-plussers in Loon

In de gemeenten Waalwijk, Heusden en Altena kan iedereen, boven de 18, zich aanmelden als vrijwilliger voor een stembureau. Loon op Zand zet dit jaar geen vrijwilligers van boven de 70 in. ,,Zij lopen een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van Covid-19. Niet voor niets kan deze groep dit keer per brief stemmen. In die lijn past het niet om dan mensen uit diezelfde kwetsbare doelgroep de hele dag op een stembureau te laten werken. Hopelijk kan bij de volgende verkiezingen wel iedereen weer meedoen.”

In elke gemeente gaan op maandag 15 en dinsdag 16 maart ook al een paar stembureaus open. Daar kunnen die dagen alleen kiezers stemmen die behoren tot een risicogroep.