Vrijdag Swingen in de stad in Waalwijk: als aftrap voor de zomervakantie

Deurzakker achter de dj-knop­pen: ‘Vermaak ik mensen, dan vermaak ik mezelf’

KAATSHEUVEL/IBIZA - Clemens van Bracht, dat is toch een van de zangers van De Deurzakkers? Hij is nog veel actiever als diskjockey, zaterdag nog in De Gildenbond in Kaatsheuvel.

18 juli