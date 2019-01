Vrijetijdsmarkt voor Specials: G sporten zijn gewone sporten maar dan net even anders

De initiatiefneemster is Ell de Gouw uit Elshout. " Er zijn in onze gemeente genoeg sportclubs en organisaties maar hoe krijg je die zover om een speciaal programma op poten te zetten voor mensen met een beperking. Daar heb ik me voor de eerste editie van de markt volledig op gefocust. Ook heb ik contact opgenomen met de gemeente die mij met Stichting de Schroef in contact bracht", vertelt ze.

Mogelijkheden

Lian van de Veerdonk van de Stichting vervolgt:" Wij hebben de mogelijkheden om dit te faciliteren. We weten bij wie we waarvoor aan kunnen kloppen en hebben van de eerste editie een draaiboek gemaakt wat de organisatie voor dit jaar eenvoudiger maakte. Of we dit jaarlijks moeten organiseren is even de vraag. Daarom houden we een enquête onder de deelnemers en de bezoekers waarin aangegeven kan worden hoe vaak de markt gehouden zou moeten worden."