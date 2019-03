Vrijspraak na eis van zes jaar voor EMTÉ-overvallen in Loon op Zand en Wijk en Aalburg

Technisch bewijs ontbrak

De man uit Almelo werd later gezien in een auto die mogelijk was gebruikt bij de overval in Wijk en Aalburg. Verder ontbrak technisch bewijs tegen hem. En de signalementen die medewerkers van de supermarkten gaven, bijvoorbeeld over zijn lengte en leeftijd, waren te uiteenlopend. Zeker omdat deze daders constant bivakmutsen droegen.

Bedreigd

Maar tijdens de eerdere zitting gaf hij aan dat alleen te hebben gedaan omdat hij in die tijd graag vastgezet wilde worden, omdat hij zich bedreigd voelde. Volgens de rechtbank is het 'niet volstrekt onaannemelijk' dat hij die informatie via derden had verkregen. Het briefje kan daarom niet worden beschouwd als bekentenis. De man heeft ook steeds stelling weersproken dat hij in de winkels is geweest. De officier van justitie voerde twee weken geleden nog aan dat de man al vaker is bestraft voor overvallen en inbraken.