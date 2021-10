Vrijwilliger meldt zich massaal voor schoenenmuseum: ‘Eén oproep, 70 aanmeldingen’

Het museum heeft inmiddels alle vrijwilligers persoonlijk gesproken. ,,Zodat we weten waar ze interesse in hebben. Willen ze meehelpen in het kenniscentrum, achter de balie of in de horeca?” Half oktober is er voor alle vrijwilligers een bijeenkomst in de Sint Jan. ,,We willen mensen betrekken bij de ontwikkeling. Na de presentatie gaan we ook even met zijn allen naar het nieuwe gebouw toe.”