Vrolijke beestenboel bij Mini 80 met ruim duizend deelnemers

oproep Oproep: nul komma nul huishoude­lij­ke restafval. Hoe krijg je dat voor elkaar?

11 september HEUSDEN - Het lukt naar schatting één op de vijf huishoudens in Heusden om géén huishoudelijk restafval over te houden. Ze gebruiken tenminste nooit hun pasje om de ondergrondse containers voor restafval te openen. Het Brabants Dagblad is benieuwd hoe mensen dit voor elkaar krijgen.