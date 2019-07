Vrouw (26) uit Veen gepakt met te veel alcohol achter het stuur

Man scheurt met 140 per uur over Heusdense­weg, na achtervol­ging aangehou­den

27 juli HEUSDEN - Na een korte achtervolging is vrijdagavond een man aangehouden omdat hij met 140 kilometer per uur over de Heusdenseweg in de gemeente Heusden reed. Je mag daar 60 per uur. Hij was tevens onder de invloed van wiet.