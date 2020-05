Vrouw (36) hoest agenten in gezicht bij aanhouding: ‘Ik heb corona’

Vaart achter drie nieuwe kazernes; Altena door met miljoenen­in­ves­te­ring

2 mei ALTENA - Over ruim anderhalf jaar moeten in Almkerk, Hank en Dussen nieuwe brandweerkazernes staan. Altena doet er alles aan dat over een jaar in een van de drie dorpen de bouw van start kan. Wat de drie kazernes precies gaan kosten is nog niet bekend, maar Altena gaat uit van bijna vier miljoen euro.