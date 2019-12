Vrouw (68) wint rechtszaak: Waalwijk moet méér betalen aan haar hulp

De gemeente wilde de huishoudelijke hulp van de vrouw slechts 11,40 euro per uur betalen. Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep moet de vergoeding alsnog omhoog naar 17,10 euro per uur.

Gewoon een professional

De vrouw heeft, in het kader van de wmo, recht op 4,5 uur hulp per week. Bij het bepalen van het uurtarief was Waalwijk ervan uitgegaan dat de vrouw een ‘sociale relatie’ had met haar hulp (een overbuurvrouw). Maar de vrouw bestreed dat. Ze wees erop dat de hulp gewoon een professional is, met wie ze verder geen contacten had.