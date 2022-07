Vrouw gewond na botsing tussen motor en auto in Sprang-Capelle, automobilist heeft geen rijbewijs

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van haar verwondingen is niet bekend. De andere betrokkenen zijn niet gewond geraakt.

Proces verbaal

De automobilist reed in eerste instantie door, maar keerde later om en kwam terug. De politie stelde later vast dat de man uit Vlijmen geen rijbewijs heeft. Hij kreeg een proces verbaal. Zowel de motor als de auto is opgehaald door een bergingsbedrijf.