Vrouw in scootmobiel lichtgewond bij aanrijding door auto in Waalwijk

update + video Waalwijks bedrijf Lightro­nics hard getroffen door grote brand: 'Het is verschrik­ke­lijk’

23 september WAALWIJK - Een uitslaande brand heeft een groot deel van het bedrijf Lightronics in Waalwijk in de as gelegd. ,,Het is verschrikkelijk", aldus algemeen directeur Jos Spapens. ,,Maar we zetten de schouders eronder om zo snel mogelijk de boel weer op te starten.”