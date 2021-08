Vrouw op scootmobiel gewond bij aanrijding op zebrapad in Drunen

Woede over reactie ‘grondspe­cu­la­tie’ in Waalwijk. ‘Er móet gelekt zijn’

28 augustus WAALWIJK - Woedend zijn Lijst De Jongste en de PvdA in Waalwijk op het college, dat ontkent dat informatie naar een ontwikkelaar is gelekt over eventuele plannen met het gebied ten westen van Haven Zeven. De partijen willen nu een onafhankelijk integriteitsonderzoek naar de gang van zaken.