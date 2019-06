Vrouw op scootmobiel moet tegenligger ontwijken en rijdt in de sloot bij Werkendam

SamenLoop voor Hoop in Rijswijk brengt bij twee ton op

29 juni RIJSWIJK - Het is transpireren zaterdag tijdens SamenLoop voor Hoop in Rijswijk. Het enthousiasme is er onder de deelnemers niet minder om. Op tijd drinken, wat korter lopen en verkoeling zoeken. De vele lopers hebben er veel voor over een bijdrage te leveren aan de bestrijding van kanker. Een 24 uren durend evenement met sport, entertainment en niet te vergeten, emoties. Klokslag 24 uur na de start wordt de opbrengst bekend gemaakt en die liegt er niet om: € 193.711,31.