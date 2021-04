Vrouw rijdt dwars over rotonde en klapt op grote kei: brandweer haalt haar uit voertuig

Druk op de ic voor coronapa­tiën­ten in het Beatrixzie­ken­huis neemt toe

13 april GORINCHEM - De druk op de intensive-care voor coronapatiënten in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem neemt toe. ,,De situatie is vergelijkbaar met de eerste golf. Het grote verschil is dat we nu andere patiënten zien: mensen in de 40 en 50.’’