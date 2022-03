Vrouwen blijven in Heusden nog wat achter, maar kloof kan over paar weken zomaar kleiner zijn

VERKIEZINGEN Stemmenka­non Timon: ‘Ik ben geen andere Timon in de raad, de kroeg, het podium of op de bank’

WAALWIJK - Als je mensen uit de auto wil krijgen, dan ga je met de fiets naar het raadhuis. En als je afval scheiden belangrijk vindt, gaat ook plastic van het kaaspapiertje in ’n aparte afvalbak. Practice what you preach - ‘anders kunnen kiezers je ook niet serieus nemen’ - is het motto van Lokaal Belang-voorman Timon Klerx. En dat leverde hem dikke vette verkiezingswinst op.

18 maart