Vrouwen lastigvallen op straat? Waalwijk is er klaar mee

Dat het probleem speelt, is volgens de Waalwijkse gemeenteraad wel duidelijk. Er komen nogal eens signalen binnen van vrouwen en meisjes die zich niet veilig voelen op straat. Ze krijgen te maken met scheldpartijen, seksueel getinte opmerkingen of worden achtervolgd.

Het is volgens de gemeente tijd voor extra actie. ,,Iedereen hoort zich vrij en veilig te voelen. Helaas geldt dat niet voor veel meisjes, vrouwen en lhtb’ers”, aldus VVD-raadslid Milos Boksan. Volgens hem kent bijna iedereen wel iemand die wel eens is lastiggevallen op straat. ,,Dat mogen we nooit normaal gaan vinden.” Ook de andere partijen denken er zo over. Er was daarom unanieme steun voor de VVD-motie om het probleem van straatintimidatie grondig tegen het licht te houden.