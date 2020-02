Vrouwenbolwerk vertoont scheurtjes: ook man wil kampioen nagelstylen worden

Column De fraaie wallen dreigen Heusden uit te leveren aan een overdosis toerisme

13:24 Een vesting dient te beschermen. In Heusden echter dreigen de fraaie wallen het stadje uit te leveren aan een overdosis toerisme. Heusdenaren als Kees Janson zien hun woonplaats veranderen in een luidruchtig pretpark. Heusden is nog geen Amsterdam. Maar waakzaamheid is geboden. Gaat geld het van leefbaarheid en duurzaam omgaan met cultuurhistorie winnen?