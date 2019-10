Vuelta dwars door Vlijmen, Haarsteeg en Herpt naar Heusden

Rika (97) heeft Alzheimer, maar dat staat een wekelijks potje biljart met oud-buur­man Wim (96) niet in de weg. Hij weet wat hij moet zeggen

6:59 Aan een biljarttafel in zorgcentrum Sint Janshof staan twee 95-plussers te biljarten. Wim van de Leur (96) leunt op zijn keu, zijn wandelstok staat nu even aan de kant. Als hij aan stoot is, houdt hij één hand altijd aan de biljarttafel. Goedkeurend kijkt hij hoe Rika van Baardwijk (97) kleine series caramboles maakt. Zij loopt nog als een kievit en ze weet de ballen goed te raken. Sterker nog, ze biljart als een jonge blom van in de twintig. Dat is ze ook ... althans in haar beleving, maar die wordt geregeerd door meneer Alzheimer.