Vuilnisauto's rijden niet, inwoners blijven met afval zitten

DE LANGSTRAAT/ALTENA - Zit de kliko vol en moet ‘ie een dezer dagen geleegd worden? Jammer dan, want de vuilnisauto’s blijven vanwege de sneeuwval in de hele regio op stal. Wanneer ze wel weer gaan rijden is nog de vraag. En de gemiste rondes inhalen, gaat in veel gevallen ook niet lukken.

Veel inwoners van Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en van Altena blijven voorlopig met hun afval zitten. Vanwege de extreme winterse omstandigheden leegt de Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenbosch (actief in Altena en Heusden) maandag geen vuilcontainers. Dat is ook in Waalwijk (in eigen beheer) en Loon op Zand (vooral Renewi) het geval.

Van dag tot dag

De geschrapte routes worden later niet alsnog ingehaald. Wel wordt van dag tot dag gekeken wat mogelijk is. ,,Vooralsnog niets”, laat de woordvoerder van Heusden weten. ,,Mocht de afvalstoffendienst weer gaan rijden, dan worden eerst de ondergrondse containers voor restafval zo snel mogelijk geleegd.” In geval van nood kunnen inwoners contact opnemen met Heusden. ,,Bijvoorbeeld als het gaat om asbest dat echt afgevoerd moet worden, of om een kadaver als een dode kat.”

Ook de ophaalroutes voor dinsdag zijn op veel plaatsen al geschrapt. De gemeenten houden de inwoners op de hoogte via onder meer Facebook en/of internet en eventueel via de speciale afval-apps.

Als routes zijn geschrapt, zullen mensen hun afval dus nog twee weken moeten bewaren, tot de volgende ronde. Het zelf brengen naar de milieustraten kan een alternatief zijn, maar veel gemeenten hebben die tijdelijk gesloten.

De woordvoerder van Heusden zegt daarover: ,,We bekijken het per dag, maar het is gezien de weersomstandigheden onverantwoord collega’s en inwoners te vragen die kant op te komen. Bovendien zijn de medewerkers van de buitendienst volop in de weer met strooien en sneeuwschuiven.”

Ook in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand ligt de inzameling van afval dus stil. De situatie wordt ook daar van dag tot dag bekeken. Loon op Zand meldt dat inwoners bij een volgende inhaalronde hun overschot aan afval in grijze zakken naast de containers mogen aanbieden.

Vaseline en ongedierte

Overigens kan de strenge vorst ook in eigen tuin voor afvalproblemen zorgen. Voor wie de kliko’s niet in schuur of garage kan zetten, zijn de volgende tips handig. Een laagje vaseline op de rand van de container voorkomt dat de deksel vast vriest. Een houtje ertussen kan ook, maar is met stuifsneeuw minder verstandig. Het vastvriezen van groenafval in de kliko kan voorkomen worden met een laag kranten, een paar eierdozen of wat zaagsel onderin de container. Wie noodgedwongen langer restafval moet bewaren, krijgt het advies om geen zakken buiten te zetten. Dit trekt ongedierte aan, dat nu ook meer moeite moet doen om aan voedsel te komen.