Vuilniswagens gaan niet de weg op in Waalwijk: geen afvalinzameling door sneeuw

Je hamburger achter de kiezen, en hup het afval op straat: ‘Die troep is knap asociaal’

5 februari WAALWIJK - Er valt bijna niet tegen op te ruimen. Veel bezoekers van McDonald’s, Burger King of KFC in Waalwijk nemen het niet zo nauw met hun afval. De omgeving ligt regelmatig bezaaid met lege hamburgerdozen, drinkbekers en frietzakjes. In coronatijd is het nog erger.